Exposition artistique de Guy Godignon

Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Dans le cadre des expositions artistiques organisées par l’association AGORA à la Chapelle Saint-Mayeul, Guy Godignon propose Entre les deux St-Guy : exposition de céramiques et de pastels.

Tout public. Accès libre.

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Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97

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English :

As part of the art exhibitions organized by the AGORA association at the Chapelle Saint-Mayeul, Guy Godignon presents Entre les deux St-Guy : an exhibition of ceramics and pastels.

Open to all. Free admission.

L’événement Exposition artistique de Guy Godignon Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme