Exposition artistique de Joëlle Gilbault et Annie Legros Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Le Brethon
Exposition artistique de Joëlle Gilbault et Annie Legros Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Le Brethon samedi 15 août 2026.
Exposition artistique de Joëlle Gilbault et Annie Legros
Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Dans le cadre des expositions artistiques organisées par l’association AGORA à la Chapelle Saint-Mayeul, Joëlle Gilbault et Annie Legros proposent Vous reprendrez bien une part de paysage? : exposition de peintures et de céramiques.
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Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97
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English :
As part of the art exhibitions organized by the AGORA association at the Chapelle Saint-Mayeul, Joëlle Gilbault and Annie Legros present Vous reprendrez bien une part de paysage? : an exhibition of paintings and ceramics.
L’événement Exposition artistique de Joëlle Gilbault et Annie Legros Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme