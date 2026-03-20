Exposition artistique de Joëlle Gilbault et Annie Legros Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Le Brethon

Exposition artistique de Joëlle Gilbault et Annie Legros

Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Dans le cadre des expositions artistiques organisées par l’association AGORA à la Chapelle Saint-Mayeul, Joëlle Gilbault et Annie Legros proposent Vous reprendrez bien une part de paysage? : exposition de peintures et de céramiques.

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Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97

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English :

As part of the art exhibitions organized by the AGORA association at the Chapelle Saint-Mayeul, Joëlle Gilbault and Annie Legros present Vous reprendrez bien une part de paysage? : an exhibition of paintings and ceramics.

L’événement Exposition artistique de Joëlle Gilbault et Annie Legros Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme