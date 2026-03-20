Exposition artistique de Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abord Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Le Brethon

Exposition artistique de Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abord

Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des expositions artistiques organisées par l’association AGORA à la Chapelle Saint-Mayeul, Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abrod (Dominique Douet et Guy Cortet) exposent leurs céramiques.

Tout public. Accès libre.

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Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97

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English :

Marie-Thérèse Berthomier and les copains d’abrod (Dominique Douet and Guy Cortet) are exhibiting their ceramics as part of the art exhibitions organized by the AGORA association at the Chapelle Saint-Mayeul.

Open to all. Free admission.

L’événement Exposition artistique de Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abord Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme