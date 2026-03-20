Exposition artistique de Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abord Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Le Brethon
Exposition artistique de Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abord Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Le Brethon samedi 19 septembre 2026.
Exposition artistique de Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abord
Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des expositions artistiques organisées par l’association AGORA à la Chapelle Saint-Mayeul, Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abrod (Dominique Douet et Guy Cortet) exposent leurs céramiques.
Tout public. Accès libre.
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Chapelle Saint-Mayeul- La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 97
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English :
Marie-Thérèse Berthomier and les copains d’abrod (Dominique Douet and Guy Cortet) are exhibiting their ceramics as part of the art exhibitions organized by the AGORA association at the Chapelle Saint-Mayeul.
Open to all. Free admission.
L’événement Exposition artistique de Marie-Thérèse Berthomier et les copains d’abord Le Brethon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme