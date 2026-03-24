Exposition artistique des Amis de la Grange Salle des fêtes Cérilly

Exposition artistique des Amis de la Grange

Salle des fêtes Place d’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La grande exposition artistique des Amis de la Grange sera en accès libre du 25 juillet au 2 août à la salle des fêtes de Cérilly.

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Salle des fêtes Place d’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 33 99 97 jean-pierre.brunetto@orange.fr

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English :

The Amis de la Grange art exhibition will be open to the public from July 25 to August 2 at the Salle des Fêtes in Cérilly.

L’événement Exposition artistique des Amis de la Grange Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme