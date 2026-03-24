Exposition artistique des Amis de la Grange Salle des fêtes Cérilly
Exposition artistique des Amis de la Grange Salle des fêtes Cérilly samedi 25 juillet 2026.
Exposition artistique des Amis de la Grange
Salle des fêtes Place d’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
La grande exposition artistique des Amis de la Grange sera en accès libre du 25 juillet au 2 août à la salle des fêtes de Cérilly.
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Salle des fêtes Place d’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 33 99 97 jean-pierre.brunetto@orange.fr
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English :
The Amis de la Grange art exhibition will be open to the public from July 25 to August 2 at the Salle des Fêtes in Cérilly.
L’événement Exposition artistique des Amis de la Grange Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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