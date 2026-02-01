Exposition Artistique des résidents de la Noxe à la salle des fêtes de Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande

Exposition Artistique des résidents de la Noxe à la salle des fêtes de Villenauxe-la-Grande

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

2026-02-24

Samedi 14 Février 2026 De 10h à 17h

Exposition Artistique des résidents de la Noxe

Les résidents de La Noxe ont le plaisir de vous inviter à leur exposition artistique collective!

Plus de 80 tableaux vous attendent dessins, peintures, couleurs et émotions, réalisés avec passion par les résidents.

Venez nombreux admirer leurs œuvres et partager un beau moment culturel et convivial ! .

salle des fêtes Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est +33 3 25 21 33 75 delphine.tillier@ehpadvilllenauxe.com

