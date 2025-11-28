Exposition artistique d’hiver Munster

Exposition artistique d'hiver Munster vendredi 28 novembre 2025.

Exposition artistique d’hiver

12 rue Saint Grégoire Munster Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-11-28

L’Association Artistique de la Vallée de Munster vous présente ses inspirants travaux lors de sa traditionnelle exposition artistique hivernale. Les arts plastiques seront mis à l’honneur.

L'association Artistique de la Vallée de Munster présentera ses oeuvres à l'occasion de de sa traditionnelle exposition d'hiver.

Une expo qui prouve que l’art est bien vivant dans la vallée. .

12 rue Saint Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 34 91 07 mwioland6@gmail.com

The Artistic Association of the Valley of Munster presents its inspiring work at its traditional winter art exhibition. Visual arts will be honoured.

Die Association Artistique de la Vallée de Munster präsentiert Ihnen bei ihrer traditionellen Winterkunstausstellung ihre inspirierenden Arbeiten. Im Mittelpunkt steht die bildende Kunst.

L’Associazione Artistica della Valle di Munster presenta le sue opere ispirate alla tradizionale mostra d’arte invernale. Le arti plastiche saranno sotto i riflettori.

La Asociación Artística del Valle de Munster presenta sus inspiradas obras en su tradicional exposición de arte de invierno. Las artes plásticas serán el centro de atención.

