Exposition artistique Eglise de Diges Diges

Eglise de Diges 1 Place Marie Noël Diges Yonne

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-19

2025-10-10 2025-10-16

Le comité des fêtes de Diges organise une exposition artistique à l’église, venez découvrir de la sculpture, céramique, peinture et photo. .

Eglise de Diges 1 Place Marie Noël Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cdf.diges@laposte.net

