Exposition artistique Eglise de Diges Diges

Eglise de Diges 1 Place Marie Noël Diges Yonne
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-19
2025-10-10 2025-10-16
Le comité des fêtes de Diges organise une exposition artistique à l’église, venez découvrir de la sculpture, céramique, peinture et photo. .
Eglise de Diges 1 Place Marie Noël Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cdf.diges@laposte.net
