Exposition artistique du groupe Ur et concert de Mixel Etxecopar/ Erakusketa eta kontzertua Association Itzal Aktiboa Saint-Jean-Pied-de-Port

Exposition artistique du groupe Ur en présence de l’artiste suivi du concert de Mixel Etxekopar. Dans le cadre d’euskararen urtaroa .

Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 00 57 23

