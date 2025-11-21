Exposition artistique du groupe Ur et concert de Mixel Etxecopar/ Erakusketa eta kontzertua Association Itzal Aktiboa Saint-Jean-Pied-de-Port
Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Exposition artistique du groupe Ur en présence de l’artiste suivi du concert de Mixel Etxekopar. Dans le cadre d’euskararen urtaroa .
Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 00 57 23
