Exposition artistique durant la Fete du village Bâtiment l’Impact 1er étage Pressignac

Informations pratiques

Pressignac

Exposition artistique durant la Fete du village

Bâtiment l’Impact 1er étage 1 route de Chabanais Pressignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Exposition d’artistes locaux Sam Hayes (peinture) et Nelly Vigier (sculpture)

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Bâtiment l’Impact 1er étage 1 route de Chabanais Pressignac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 64 48

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English :

Exhibition featuring local artists: Sam Hayes (painting) and Nelly Vigier (sculpture)

L’événement Exposition artistique durant la Fete du village Pressignac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Charente Limousine