UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pressignac

Exposition artistique durant la Fete du village Bâtiment l’Impact 1er étage Pressignac

vendredi 17 juillet 2026 · Bâtiment l'Impact 1er étage · Pressignac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bâtiment l'Impact 1er étage
Adresse
1 route de Chabanais
Ville
16150 Pressignac
Département
Charente
Tarif

Pressignac

Exposition artistique durant la Fete du village

Bâtiment l’Impact 1er étage 1 route de Chabanais Pressignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Exposition d’artistes locaux Sam Hayes (peinture) et Nelly Vigier (sculpture)
  .

Bâtiment l’Impact 1er étage 1 route de Chabanais Pressignac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 64 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition featuring local artists: Sam Hayes (painting) and Nelly Vigier (sculpture)

L’événement Exposition artistique durant la Fete du village Pressignac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Charente Limousine