Exposition artistique durant la Fete du village Bâtiment l’Impact 1er étage Pressignac
vendredi 17 juillet 2026 · Bâtiment l'Impact 1er étage · Pressignac
Informations pratiques
Pressignac
Exposition artistique durant la Fete du village
Bâtiment l’Impact 1er étage 1 route de Chabanais Pressignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Exposition d’artistes locaux Sam Hayes (peinture) et Nelly Vigier (sculpture)
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Bâtiment l’Impact 1er étage 1 route de Chabanais Pressignac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 64 48
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English :
Exhibition featuring local artists: Sam Hayes (painting) and Nelly Vigier (sculpture)
L’événement Exposition artistique durant la Fete du village Pressignac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Charente Limousine