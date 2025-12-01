Exposition Artistique Entre femme et homme Salle des Clercs Valence
Exposition Artistique Entre femme et homme Salle des Clercs Valence lundi 1 décembre 2025.
Exposition Artistique Entre femme et homme
Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-01
Exposition 20e édition 30 ARTISTES · 184 OEUVRES.
.
Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@partagedesarts-valence.fr
English :
20th edition exhibition: 30 ARTISTS 184 WORKS.
German :
Ausstellung 20. Ausgabe: 30 KÜNSTLER 184 WERKE.
Italiano :
20a edizione della mostra: 30 ARTISTI 184 OPERE.
Espanol :
20ª edición de la exposición: 30 ARTISTAS 184 OBRAS.
L’événement Exposition Artistique Entre femme et homme Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme