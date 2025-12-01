Exposition Artistique Entre femme et homme Salle des Clercs Valence

Exposition Artistique Entre femme et homme

Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-07

Exposition 20e édition 30 ARTISTES · 184 OEUVRES.

Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@partagedesarts-valence.fr

English :

20th edition exhibition: 30 ARTISTS 184 WORKS.

German :

Ausstellung 20. Ausgabe: 30 KÜNSTLER 184 WERKE.

Italiano :

20a edizione della mostra: 30 ARTISTI 184 OPERE.

Espanol :

20ª edición de la exposición: 30 ARTISTAS 184 OBRAS.

