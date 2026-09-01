Exposition artistique et métiers d’art Marigny-Marmande
dimanche 27 septembre 2026 · Marigny-Marmande
Informations pratiques
Marigny-Marmande
Exposition artistique et métiers d’art
Salle des fêtes Marigny-Marmande Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Nouvelle édition de l’exposition artistique et métiers d’art (peinture, sculpture, créations artisanales diverses…), organisée par l’association marignoise Cœur d’Arti’ Show.
A noter l’expo « 1826-2026, deux siècles de photographie ».
Buvette et petite restauration sur place.
Nouvelle édition de l’exposition artistique et métiers d’art (peinture, sculpture, créations artisanales diverses…), organisée par l’association marignoise Cœur d’Arti’ Show.
A noter l’expo « 1826-2026, deux siècles de photographie ».
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 64 35 30 sculpteurdesbois@gmail.com
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English :
Event organized by the Marignoise association C?ur d?Arti Show. Refreshment bar, gourmet sandwiches.
L’événement Exposition artistique et métiers d’art Marigny-Marmande a été mis à jour le 2026-09-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme