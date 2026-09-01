Informations pratiques

Marigny-Marmande

Exposition artistique et métiers d’art

Salle des fêtes Marigny-Marmande Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Nouvelle édition de l’exposition artistique et métiers d’art (peinture, sculpture, créations artisanales diverses…), organisée par l’association marignoise Cœur d’Arti’ Show.

A noter l’expo « 1826-2026, deux siècles de photographie ».

Buvette et petite restauration sur place.

Nouvelle édition de l’exposition artistique et métiers d’art (peinture, sculpture, créations artisanales diverses…), organisée par l’association marignoise Cœur d’Arti’ Show.

A noter l’expo « 1826-2026, deux siècles de photographie ».

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 64 35 30 sculpteurdesbois@gmail.com

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English :

Event organized by the Marignoise association C?ur d?Arti Show. Refreshment bar, gourmet sandwiches.

L’événement Exposition artistique et métiers d’art Marigny-Marmande a été mis à jour le 2026-09-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme