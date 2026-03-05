Exposition artistique Salle des fêtes Faux
Exposition artistique Salle des fêtes Faux dimanche 29 mars 2026.
Exposition artistique
Salle des fêtes 64 rue Paul Abadie Faux Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez découvrir une riche variété d’œuvres peinture à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle et encre vous y seront présentées dans une ambiance conviviale et inspirante.
Deux artistes talentueux seront nos invités d’honneur et partageront leur savoir-faire lors de démonstration en direct
Isabelle Lahouratate, pastelliste samedi 28 mars à 15 heures
François Kotarsky, aquarelliste dimanche 29 mars à 15 heures
Et pour ajouter un peu de suspense et de fun……..une tombola sera organisée pendant l’exposition pour gagner un tableau.
Il vous sera offert café et gâteaux. .
Salle des fêtes 64 rue Paul Abadie Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine creation.et.loisirs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition artistique
L’événement Exposition artistique Faux a été mis à jour le 2026-03-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides