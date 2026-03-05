Exposition artistique Salle des fêtes Faux

Exposition artistique

Salle des fêtes 64 rue Paul Abadie Faux Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez découvrir une riche variété d’œuvres peinture à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle et encre vous y seront présentées dans une ambiance conviviale et inspirante.

Deux artistes talentueux seront nos invités d’honneur et partageront leur savoir-faire lors de démonstration en direct

Isabelle Lahouratate, pastelliste samedi 28 mars à 15 heures

François Kotarsky, aquarelliste dimanche 29 mars à 15 heures

Et pour ajouter un peu de suspense et de fun……..une tombola sera organisée pendant l’exposition pour gagner un tableau.

Il vous sera offert café et gâteaux. .

Salle des fêtes 64 rue Paul Abadie Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Exposition artistique

