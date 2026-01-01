Exposition artistique Franco-Allemande Savoir Vivre

2 Place du Saumon Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-16

Venez assister à cette belle exposition franco-allemande sur la thématique savoir vivre , et découvrez des artistes peintres et sculpteurs comme Ulli Bomans, Corine Kleck, Ulrich Steinmetz et Colette Wendel’Ehr.

Venez assister à cette belle exposition franco-allemande sur la thématique savoir vivre , et découvrez des artistes peintres et sculpteurs comme Ulli Bomans (peinture, Klingenmünster), Corine Kleck (sculpture et installation, Schweighouse-sur-Moder), Ulrich Steinmetz (sculpture, Lingenfeld), Colette Wendel’Ehr (sculpture, Altenstadt). 0 .

2 Place du Saumon Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +49 6341 940116 andrea.linnenfelser@suedliche-weinstrasse.de

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see this fine Franco-German exhibition on the theme of savoir vivre , and discover painters and sculptors such as Ulli Bomans, Corine Kleck, Ulrich Steinmetz and Colette Wendel’Ehr.

L’événement Exposition artistique Franco-Allemande Savoir Vivre Wissembourg a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte