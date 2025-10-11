Exposition artistique La Rivière-de-Corps

Complexe Lacaille Salle Lacaille La Rivière-de-Corps Aube

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-11

Peintures abstraites ou réalistes, à l’huile, acrylique ou aquarelle, dessins, sculptures en terre cuite ou en verra, photographies… Les artistes vous attendent nombreux pour vous présenter leurs univers à travers des œuvres uniques, et pour échanger avec vous. .

Complexe Lacaille Salle Lacaille La Rivière-de-Corps 10440 Aube Grand Est

