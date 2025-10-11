Exposition artistique La Rivière-de-Corps
Exposition artistique La Rivière-de-Corps samedi 11 octobre 2025.
Exposition artistique
Complexe Lacaille Salle Lacaille La Rivière-de-Corps Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Peintures abstraites ou réalistes, à l’huile, acrylique ou aquarelle, dessins, sculptures en terre cuite ou en verra, photographies… Les artistes vous attendent nombreux pour vous présenter leurs univers à travers des œuvres uniques, et pour échanger avec vous. .
Complexe Lacaille Salle Lacaille La Rivière-de-Corps 10440 Aube Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition artistique La Rivière-de-Corps a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne