Exposition Artistique La Terre Qui Chante Nogent-le-Rotrou

Exposition Artistique La Terre Qui Chante

44 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-12-11 14:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

2025-12-11 2025-12-13

Venez découvrir cette exposition de céramiques, sculptures, peintures et photos proposée par les artisans créateurs de la Terre qui Chante !

Le 11 et 12 décembre de 14h à 19h

Et le 13 et 14 décembre de 9h à 19h

Accès libre I Vernissage le samedi 13 décembre à 11h

44 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and discover this exhibition of ceramics, sculptures, paintings and photos by the creative craftspeople of La Terre qui Chante!

December 11 and 12, 2pm to 7pm

December 13 and 14, 9am to 7pm

Free admission I Opening on Saturday, December 13 at 11 a.m

