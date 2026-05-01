Exposition artistique Lâche ton Fou Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

Ruffey-le-Château

Exposition artistique Lâche ton Fou

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Préparez-vous à voir ce qu’il se passe quand on dit Lâche ton fou !”… Pinceaux en roue libre, les élèves ont officiellement perdu le contrôle…et Pascale Dole Rognon a décidé de ne surtout pas les arrêter. Les élèves ont pleinement dépassé la consigne, en laissant leur créativité prendre le large, parfois très loin, parfois un peu trop loin, mais c’est ça qu’on aime chez eux. Résultat une exposition haute en couleurs, en surprises et en petits grains de folie assumés. Que vous soyez amateur d’art, curieux ou simplement en quête d’un moment de bonheur et de bonne humeur, venez découvrir ce joyeux lâcher-prise collectif de l’Atelier Plume de Martre. .

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32 pascaledolerognon@gmail.com

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English : Exposition artistique Lâche ton Fou

L’événement Exposition artistique Lâche ton Fou Ruffey-le-Château a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN