Exposition artistique « Les chants secrets de la matière »
5 Rue du Château Marlenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-22
Les Chants Secrets de la Matière est un événement artistique et solidaire conçu pour célébrer mon parcours de sculptrice et peintre, tout en soutenant une cause chère à mon cœur.
L’exposition se tiendra au Château des Sœurs à Marlenheim, lieu emblématique propice à la rencontre entre l’art et l’humain. Sculptures, peintures, ateliers découverte, moments d’échange et animations rythmeront la semaine.
Trois actions solidaires viendront renforcer cet engagement
• Une tombola ouverte à tous durant l’exposition,
• Une vente aux enchères d’une de mes œuvres lors du vernissage,
• Une toile participative, créée par les visiteurs, vendue au profit de l’association lors de la clôture.
Un événement ouvert à tous les publics, où créativité, générosité et émotions s’unissent.
La Vie n’est qu’Art & Matière. .
5 Rue du Château Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 47 59 73
