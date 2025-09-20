Exposition artistique « Les chants secrets de la matière » Marlenheim

Les Chants Secrets de la Matière est un événement artistique et solidaire conçu pour célébrer mon parcours de sculptrice et peintre, tout en soutenant une cause chère à mon cœur.

L’exposition se tiendra au Château des Sœurs à Marlenheim, lieu emblématique propice à la rencontre entre l’art et l’humain. Sculptures, peintures, ateliers découverte, moments d’échange et animations rythmeront la semaine.

Trois actions solidaires viendront renforcer cet engagement

• Une tombola ouverte à tous durant l’exposition,

• Une vente aux enchères d’une de mes œuvres lors du vernissage,

• Une toile participative, créée par les visiteurs, vendue au profit de l’association lors de la clôture.

Un événement ouvert à tous les publics, où créativité, générosité et émotions s’unissent.

La Vie n’est qu’Art & Matière. .

5 Rue du Château Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 47 59 73

