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Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’ Église Sainte Foy Mirmande

Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’ Église Sainte Foy Mirmande vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Église Sainte Foy

Adresse : Le haut du village

Ville : 26270 Mirmande

Département : Drôme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mirmande

Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Artistes Plasticiens
Ninon Millet-Barbé et Joël ABOUZIT
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Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 03 51 10  dessinjoel@gmail.com

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English :

Visual Artists
Ninon Millet-Barbé and Joël ABOUZIT

L’événement Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’ Mirmande a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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