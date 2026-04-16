Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’ Église Sainte Foy Mirmande

Mirmande

Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Artistes Plasticiens

Ninon Millet-Barbé et Joël ABOUZIT

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Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 03 51 10 dessinjoel@gmail.com

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English :

Visual Artists

Ninon Millet-Barbé and Joël ABOUZIT

L’événement Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’ Mirmande a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme