Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’ Église Sainte Foy Mirmande
Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’ Église Sainte Foy Mirmande vendredi 1 mai 2026.
Mirmande
Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’
Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Artistes Plasticiens
Ninon Millet-Barbé et Joël ABOUZIT
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Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 03 51 10 dessinjoel@gmail.com
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English :
Visual Artists
Ninon Millet-Barbé and Joël ABOUZIT
L’événement Exposition artistique ‘Lumière et Empathie’ Mirmande a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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