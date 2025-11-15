Exposition artistique Marlenheim

Exposition artistique

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

EXPOSITION ARTISTIQUE DE KATHERINE DURR-HERTZ ET TATIANA SULECKI

Les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025, de 10h à 18h, à l’Espace Culturel et Touristique.

Venez découvrir les œuvres de ces deux artistes et échanger avec elles tout au long du week-end.

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 96 10 38

