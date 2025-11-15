Exposition artistique Marlenheim
Exposition artistique Marlenheim samedi 15 novembre 2025.
Exposition artistique
1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
EXPOSITION ARTISTIQUE DE KATHERINE DURR-HERTZ ET TATIANA SULECKI
Les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025, de 10h à 18h, à l’Espace Culturel et Touristique.
Venez découvrir les œuvres de ces deux artistes et échanger avec elles tout au long du week-end.
Entrée libre. 0 .
1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 96 10 38
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition artistique Marlenheim a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble