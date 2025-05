Exposition artistique – Rue Etienne Gantrel Metz, 19 mai 2025 14:00, Metz.

Moselle

Exposition artistique Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-19 14:00:00

fin : 2025-05-30 18:30:00

Date(s) :

2025-05-19

2025-05-26

2025-06-02

Découvrez les œuvres d’art de deux artistes localesSublime Ordinaire (photographe) et Anne Baylac (peintre) dans le cadre d’une exposition artistique.

Vernissage le lundi 19 mai à 18h30.Tout public

0 .

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes

Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

Discover works of art by two local artistsSublime Ordinaire (photographer) and Anne Baylac (painter) in an art exhibition.

Opening on Monday May 19 at 6.30pm.

German :

Entdecken Sie die Kunstwerke zweier lokaler KünstlerinnenSublime Ordinaire (Fotografin) und Anne Baylac (Malerin) im Rahmen einer Kunstausstellung.

Vernissage am Montag, den 19. Mai um 18.30 Uhr.

Italiano :

Scoprite le opere d’arte di due artisti localiSublime Ordinaire (fotografo) e Anne Baylac (pittrice) in una mostra d’arte.

Inaugurazione lunedì 19 maggio alle 18.30.

Espanol :

Descubra las obras de arte de dos artistas localesSublime Ordinaire (fotógrafa) y Anne Baylac (pintora) en una exposición de arte.

Inauguración el lunes 19 de mayo a las 18.30 h.

L’événement Exposition artistique Metz a été mis à jour le 2025-05-07 par AGENCE INSPIRE METZ