Exposition artistique place de l’abbatiale Saint-Gildas-des-Bois vendredi 17 avril 2026.
place de l’abbatiale le fruitier Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26
Exposition au Fruitier Printemps artistique
Venez découvrir cette exposition aquarelles, pastels, encres, sculptures
Avec la participation de
Marie Christine AGUS Anne CARRE Roseline COUSINEAU Christian LELIEVRE Jean Louis POTIN
Les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 avril 2026
les vendredis et samedis, ouvert de 14h à 18h
les dimanches, ouvert de 10h à 18h .
place de l’abbatiale le fruitier Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
