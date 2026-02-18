Exposition artistique place de l’abbatiale Saint-Gildas-des-Bois

Exposition artistique

place de l’abbatiale le fruitier Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Exposition au Fruitier Printemps artistique

Venez découvrir cette exposition aquarelles, pastels, encres, sculptures

Avec la participation de

Marie Christine AGUS Anne CARRE Roseline COUSINEAU Christian LELIEVRE Jean Louis POTIN

Les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 avril 2026

les vendredis et samedis, ouvert de 14h à 18h

les dimanches, ouvert de 10h à 18h .

place de l’abbatiale le fruitier Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

