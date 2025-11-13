Exposition artistique Galerie Bleue Plaimont Saint-Mont

Exposition artistique

Galerie Bleue Plaimont 101 Rue Bernard Tumapaler Saint-Mont Gers

Début : 2025-11-13 09:00:00

fin : 2026-02-20 12:30:00

2025-11-13

Voici venir la prochaine exposition à la Galerie Bleue Plaimont avec Fabrice Thomasseau

L’artiste présentera des peintures, des dessins au trait et des photographies.

Son travail présente l’originalité de faire dialoguer ces 3 moyens d’expression en s’appuyant sur la photo de presse traitant de sujets de notre actualité.

Gageons que les visiteurs seront troublés par cette exposition.

Travaillant à la jonction de la peinture, de la photographie et de la gravure, puisant souvent ses matériaux dans la presse, Fabrice Thomasseau a produit, conseillé par Mathieu Van Assche, le très beau et intime Melancholia.

S’y déploie une dimension de ruine, de solitude irrémédiable, d’effondrement.

Fabrice Thomasseau invente des dystopies, des vanités pour contemporains en équilibre instable, des persistances de paysages industriels à l’heure de la numérisation de la réalité. .

English :

Here comes the next exhibition at Galerie Bleue Plaimont with Fabrice Thomasseau

The artist will present paintings, line drawings and photographs.

His work is original in that it brings together these 3 means of expression, based on press photos of current events.

We’re sure visitors will find this exhibition a real eye-opener.

German :

Hier kommt die nächste Ausstellung in der Galerie Bleue Plaimont mit Fabrice Thomasseau

Der Künstler wird Gemälde, Strichzeichnungen und Fotografien präsentieren.

Seine Arbeit bietet die Originalität, diese drei Ausdrucksmittel miteinander in Dialog treten zu lassen, indem er sich auf Pressefotos stützt, die Themen unserer Aktualität behandeln.

Wir sind sicher, dass die Besucher von dieser Ausstellung verwirrt sein werden.

Italiano :

La prossima mostra alla Galerie Bleue Plaimont con Fabrice Thomasseau

L’artista esporrà dipinti, disegni al tratto e fotografie.

Il suo lavoro è originale in quanto riunisce questi tre mezzi espressivi, basandosi su foto di stampa che trattano temi di attualità.

Siamo certi che i visitatori rimarranno affascinati da questa mostra.

Espanol :

Llega la próxima exposición en la Galerie Bleue Plaimont con Fabrice Thomasseau

El artista expondrá pinturas, dibujos lineales y fotografías.

Su obra es original porque reúne estos tres medios de expresión a partir de fotos de prensa que tratan temas de actualidad.

Estamos seguros de que esta exposición fascinará a los visitantes.

