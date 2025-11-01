Exposition artistique Souffle d’Art Soufflenheim

Exposition artistique Souffle d’Art Soufflenheim samedi 1 novembre 2025.

Exposition artistique Souffle d’Art

40 rue de Betschdorf Soufflenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Exposition de peintures et de sculptures.

Exposition annuelle regroupant quelques 90 exposants, peintres, sculpteurs et poètes. Grande diversité de techniques et de thèmes picturaux. Allée de la sculpture proposant rétrospectivement les œuvres du sentier de l’art et leurs poèmes. 0 .

40 rue de Betschdorf Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 36 18 37 jeanpaul.ernewein@gmail.com

English :

Exhibition of paintings and sculptures.

German :

Ausstellung von Gemälden und Skulpturen.

Italiano :

Mostra di dipinti e sculture.

Espanol :

Exposición de pinturas y esculturas.

L’événement Exposition artistique Souffle d’Art Soufflenheim a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme du Pays Rhénan