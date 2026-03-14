EXPOSITION ARTISTIQUE

CELLIER DES MOINES Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-07

Au Cellier des Moines de Tournus, lieu chargé d’histoire et de poésie, Arleth invite des artistes peintres et sculpteurs d’ici et d’ailleurs à partager cette magnifique salle voûtée.

Dans ce cadre exceptionnel, les œuvres dialoguent avec la pierre et la lumière, offrant aux visiteurs un parcours riche et sensible.

Peintures à l’huile, à l’acrylique, ou aquarelles, sculptures et céramiques raku se côtoient et se répondent. Chaque artiste y dévoile son univers, sa matière, son geste, invitant le regard à voyager entre formes, couleurs et textures.

Cette exposition est une rencontre celle des artistes entre eux, celle des œuvres avec le lieu, et celle du public avec des créations singulières, vivantes et inspirées. .

CELLIER DES MOINES Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 45 84 27 aelette.bouilloux@orange.fr

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English : EXPOSITION ARTISTIQUE

L’événement EXPOSITION ARTISTIQUE Tournus a été mis à jour le 2026-03-10 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II