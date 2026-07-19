Exposition artistique Vents et marées Clos des fées Paluel
jeudi 27 août 2026 · Clos des fées · Paluel
Informations pratiques
Paluel
Exposition artistique Vents et marées
Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
Exposition artistique Vents et marées
Christian Broutin est un peintre et illustrateur français. Célèbre affichiste de Jules & Jim de Truffaut (1962), il nous dévoile ici sa série de toiles dédiées au littoral seino-marin, dans laquelle se révèle son attention si particulière à la lumière, au mouvement et aux atmosphères.
Au clos des fées, du 7 aout au 6 septembre, ouvert les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de 11h à 19h. Entrée libre .
Clos des fées 24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr
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English : Exposition artistique Vents et marées
L’événement Exposition artistique Vents et marées Paluel a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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