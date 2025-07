Exposition Art’Mateur Barfleur

55 rue Saint Thomas Becket Barfleur Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-28 10:00:00

fin : 2025-08-03

2025-07-28

Hilaire LEGENTIL (aquarelliste), Sylvie COLIN (confection de sacs), Nicole VAN DORSSELAERE (confection de bijoux en perles de cristal) exposent leurs œuvres à la Galerie Art’mâteur.

55 rue Saint Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 35 24 42 associationartmateur50@gmail.com

English : Exposition Art’Mateur

Hilaire LEGENTIL (watercolorist), Sylvie COLIN (bag-maker) and Nicole VAN DORSSELAERE (crystal bead-maker) exhibit their work at Galerie Art’mâteur.

German :

Hilaire LEGENTIL (Aquarellist), Sylvie COLIN (Taschenherstellerin) und Nicole VAN DORSSELAERE (Kristallperlenschmuckherstellerin) stellen ihre Werke in der Galerie Art’mâteur aus.

Italiano :

Hilaire LEGENTIL (pittore di acquerelli), Sylvie COLIN (creatrice di borse) e Nicole VAN DORSSELAERE (creatrice di gioielli con perle di cristallo) espongono le loro opere alla Galerie Art’mâteur.

Espanol :

Hilaire LEGENTIL (pintor acuarelista), Sylvie COLIN (fabricante de bolsos) y Nicole VAN DORSSELAERE (fabricante de joyas de cuentas de cristal) exponen sus obras en la Galerie Art’mâteur.

