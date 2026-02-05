Exposition Art’Mâteur Carneville
Exposition Art’Mâteur
5 Le Château de Carneville Carneville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Exposition Art’Mâteur Mise en lumière des artistes locaux.
Pour l’ouverture de sa saison, la galerie d’artiste Art’Mâteur à Barfleur propose un hors-les-murs avec la présence d’une quarantaine d’artistes locaux qui viendront exposer leurs œuvres dans les dépendances du château de Carneville. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Accès libre à l’exposition.
Salon de thé et boutique locale/brocante sur place.
Accès au parc paysager du château aux tarifs habituels pour compléter la balade. .
5 Le Château de Carneville Carneville 50330 Manche Normandie +33 6 70 46 28 46 associationartmateur50@gmail.com
