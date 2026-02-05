Exposition Art’Mâteur Carneville

Exposition Art’Mâteur

Exposition Art’Mâteur Mise en lumière des artistes locaux.

Pour l’ouverture de sa saison, la galerie d’artiste Art’Mâteur à Barfleur propose un hors-les-murs avec la présence d’une quarantaine d’artistes locaux qui viendront exposer leurs œuvres dans les dépendances du château de Carneville. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Accès libre à l’exposition.

Salon de thé et boutique locale/brocante sur place.

Accès au parc paysager du château aux tarifs habituels pour compléter la balade. .

