Exposition Artothèque Médiathèque Carentoir

Exposition Artothèque

Médiathèque 2 rue du Présbytère Carentoir Morbihan

Début : 2025-10-01

fin : 2025-12-13

2025-10-01

Prétée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.

L’art se déplace là où les gens vivent et devient accessible à tous.

L’artothèque propose des œuvres d’art gravées.

Vous pouvez choisir une gravure et les emprunter selon les modalités de prêt de la médiathèque.

En accès libre aux heures d’ouvertures de la médiathèque.

Gratuit .

Médiathèque 2 rue du Présbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74

