Exposition Artothèque Hall du théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Exposition Artothèque

Hall du théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-01-26

En partenariat avec l’Artothèque d’Angers

En lien avec le spectacle N.éon Compagnie Yvann Alexandre, l’artothèque présentera une sélection d’oeuvres dans le hall du Théâtre des Ursulines.

L’artothèque d’Angers est un lieu de diffusion de la création contemporaine grâce au prêt des œuvres originales de sa collection et à une politique d’expositions et d’activités régulières. Elle est également un lieu d’initiation et de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui. La collection compte à ce jour environ 1200 œuvres originales.

Exposition

du 26 janvier 2026 au 6 février 2026

Hall du théâtre des Ursulines

visible les soirs de spectacle et sur rendez-vous

T. 02 43 09 21 67 .

Hall du théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 67 contact@le-carre.org

English :

In partnership with the Artothèque d’Angers

L’événement Exposition Artothèque Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-03 par SUD MAYENNE