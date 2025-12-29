Exposition Artothèque Mers-les-Bains

Exposition Artothèque

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-20

Exposition de la collection de l’Artothèque de Mers-les-Bains, dont certaines œuvres sont disponibles au prêt.

L’occasion de vous faire une idée de celles qui vous plaisent et qui pourraient s’harmoniser avec votre intérieur…

Le samedi 31 janvier, journée spéciale Arts et dernier jour de l’exposition vous pourrez repartir avec l’œuvre de votre choix ! Il vous suffit de votre carte de médiathèque et de votre attestation d’assurance habitation. Voir les conditions de prêt de l’Artothèque…

Exposition en accès libre aux heures d’ouverture.

Exposition de la collection de l’Artothèque de Mers-les-Bains, dont certaines œuvres sont disponibles au prêt.

L’occasion de vous faire une idée de celles qui vous plaisent et qui pourraient s’harmoniser avec votre intérieur…

Le samedi 31 janvier, journée spéciale Arts et dernier jour de l’exposition vous pourrez repartir avec l’œuvre de votre choix ! Il vous suffit de votre carte de médiathèque et de votre attestation d’assurance habitation. Voir les conditions de prêt de l’Artothèque…

Exposition en accès libre aux heures d’ouverture. .

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr

English :

Exhibition of the Artothèque de Mers-les-Bains collection, some of whose works are available on loan.

This is your chance to get an idea of which ones you like, and which might match your interior…

Saturday January 31 is a special Arts Day, and the last day of the exhibition: you can take home the work of your choice! All you need is your library card and proof of home insurance. See Artothèque loan conditions…

Exhibition open to the public during opening hours.

