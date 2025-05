Exposition ArtQuilt – Salle de réception Seignosse, 13 juin 2025 07:00, Seignosse.

Landes

Exposition ArtQuilt Salle de réception Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse Landes

Exposition ArtQuilt du 13 au 15 juin, salle de réception au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg.

L’exposition met en lumière des œuvres textiles mêlant créativité, textures et couleurs.

Organisé par l’association ArtQuilt. .

Salle de réception Pôle sportif et culturel M. Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Exposition ArtQuilt

ArtQuilt exhibition from June 13 to 15, reception room at the Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe in Seignosse Bourg.

German : Exposition ArtQuilt

ArtQuilt-Ausstellung vom 13. bis 15. Juni, Empfangsraum im Sport- und Kulturzentrum Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe in Seignosse Bourg.

Italiano :

Mostra ArtQuilt dal 13 al 15 giugno, sala di accoglienza del Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe di Seignosse Bourg.

Espanol : Exposition ArtQuilt

Exposición ArtQuilt del 13 al 15 de junio, sala de recepción del Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe de Seignosse Bourg.

