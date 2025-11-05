Exposition Art’Recycl 6 Avenue Pierre Mendès France Le Mans

Exposition Art’Recycl

6 Avenue Pierre Mendès France 2ème étage Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-05

Exposition de sculptures, de gravures, par des artistes confirmés et des étudiants des Beaux-Arts, faites à partir de matériaux recyclés

.

6 Avenue Pierre Mendès France 2ème étage Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire galerieephemere72@gmail.com

English :

Exhibition of sculptures and engravings by established artists and art students, made from recycled materials

German :

Ausstellung von Skulpturen, Drucken, von etablierten Künstlern und Studenten der Schönen Künste, die aus recycelten Materialien hergestellt wurden

Italiano :

Mostra di sculture e incisioni di artisti affermati e studenti delle Beaux-Arts, realizzate con materiali riciclati

Espanol :

Exposición de esculturas y grabados de artistas consagrados y estudiantes de Bellas Artes, realizados con materiales reciclados

