Exposition Art’Recycl 6 Avenue Pierre Mendès France Le Mans

6 Avenue Pierre Mendès France 2ème étage Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-05
Exposition de sculptures, de gravures, par des artistes confirmés et des étudiants des Beaux-Arts, faites à partir de matériaux recyclés
6 Avenue Pierre Mendès France 2ème étage Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire galerieephemere72@gmail.com
English :
Exhibition of sculptures and engravings by established artists and art students, made from recycled materials
German :
Ausstellung von Skulpturen, Drucken, von etablierten Künstlern und Studenten der Schönen Künste, die aus recycelten Materialien hergestellt wurden
Italiano :
Mostra di sculture e incisioni di artisti affermati e studenti delle Beaux-Arts, realizzate con materiali riciclati
Espanol :
Exposición de esculturas y grabados de artistas consagrados y estudiantes de Bellas Artes, realizados con materiales reciclados
