Exposition Arts Artannes Expressions Artannes-sur-Indre

Exposition Arts Artannes Expressions

4 Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Début : 2026-01-30 14:30:00

fin : 2026-01-30 18:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

L’association Artannes Expressions est ravie d’annoncer sa traditionnelle exposition annuelle, qui mettra en lumière une variété d’œuvres autour des arts plastiques. Venez découvrir des aquarelles, gravures, sculptures et plus, créées par de nombreux artistes talentueux. Ne manquez pas cette occasion de célébrer la créativité et l’expression artistique !

30 janvier 14h30 à 18h

31 janvier 10h à 12h30 et 14h30 à 18h

1er février 10h à 12h30 et 14h30 à 18h

Exposition à la Salle des Fêtes

Entrée Libre. .

4 Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 80 19

English :

The Artannes Expressions association is delighted to announce its traditional annual exhibition, featuring a variety of works in the visual arts. Come and discover watercolors, prints, sculptures and more, created by many talented artists.

