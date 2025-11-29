Exposition Arts de la Haute Lande

Salle de la Bouse du Travail Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Pastel, Aquarelle, Peinture à l’huile, Peinture sur soie et loisirs créatifs n’auront plus de secrets pour vous lorsque vous visiterez l’exposition de Arts de la Haute Lande !

Pastel, Aquarelle, Peinture à l’huile, Peinture sur soie et loisirs créatifs n’auront plus de secrets pour vous lorsque vous visiterez l’exposition de Arts de la Haute Lande ! .

Salle de la Bouse du Travail Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 20 38 49

English : Exposition Arts de la Haute Lande

Pastel, watercolor, oil painting, silk painting and creative hobbies will have no more secrets for you when you visit the Arts de la Haute Lande exhibition!

L’événement Exposition Arts de la Haute Lande Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Morcenx