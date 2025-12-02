Exposition Arts en couleurs La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-02 10:30:00
fin : 2026-01-11 18:30:00
2025-12-02 2025-12-23
Peinture
Découvrez le talent d’artistes Normands. .
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92
