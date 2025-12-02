Exposition Arts en couleurs La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

Exposition Arts en couleurs

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l'Évêque Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-02 10:30:00

fin : 2026-01-11 18:30:00

2025-12-02 2025-12-23

Peinture

Découvrez le talent d’artistes Normands. .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92

English : Exposition Arts en couleurs

