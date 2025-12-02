Exposition Arts en couleurs La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

Exposition Arts en couleurs La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque mardi 2 décembre 2025.

Exposition Arts en couleurs

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-02 10:30:00
fin : 2026-01-11 18:30:00

Date(s) :
2025-12-02 2025-12-23

Peinture
Découvrez le talent d’artistes Normands.   .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92 

English : Exposition Arts en couleurs

L’événement Exposition Arts en couleurs Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Terre d’Auge Tourisme