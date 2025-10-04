Exposition Arts en Patrimoine à Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande

Eglise de Dival Villenauxe-la-Grande Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

Les 4 et 5 octobre 2025

Exposition Arts en Patrimoine peintures, sculptures, photographies + exposition et animation autour des vitraux de l’église de Villenauxe dont c’est le 20ème anniversaire.

Nocturne le 4 octobre avec food truck et concert folk .

Eglise de Dival Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est +33 6 71 57 10 58

