Exposition ARTS et ARTISANATS Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier
Exposition ARTS et ARTISANATS Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier vendredi 4 décembre 2026.
Exposition ARTS et ARTISANATS
Place du 11 Novembre CARCOM Lons le Saunier Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Exposition vente des œuvres des adhérents de l’association Eventail des Arts
De nombreux tableaux, des peintures sur tuiles, des sculptures bois, des articles en bois tourné, des bijoux fantaisie, des poteries utilitaires ou décoratives, des photographies et quelques surprises . Tous ces articles seront peut être vos prochaines idées de cadeaux. .
Place du 11 Novembre CARCOM Lons le Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté eventaildesarts@gmail.com
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English : Exposition ARTS et ARTISANATS
L’événement Exposition ARTS et ARTISANATS Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
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