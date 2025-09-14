Exposition Arts et Culture Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon
Saint-Ouen-la-Rouërie Rue d’Antrain Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
L’association Arts et Culture de Val-Couesnon vous invité à une journée d’exposition !
Exposition d’artistes et créateurs locaux avec Michaëla Kergarava, céramiste Les Terres de Mika, en invitée d’honneur.
L’après-midi, de 14h à 18h, profitez également d’animations
– Atelier ludique en famille proposée par Manon Beaumont, illustratrice jeunesse.
– Démonstration de peinture aquarelle proposée par Anne Hamelin
– Tombola
Entrée gratuite. .
Saint-Ouen-la-Rouërie Rue d’Antrain Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 57 06 31
