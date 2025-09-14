Exposition Arts et Culture Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon

Exposition Arts et Culture Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon dimanche 14 septembre 2025.

Exposition Arts et Culture

Saint-Ouen-la-Rouërie Rue d’Antrain Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

L’association Arts et Culture de Val-Couesnon vous invité à une journée d’exposition !

Exposition d’artistes et créateurs locaux avec Michaëla Kergarava, céramiste Les Terres de Mika, en invitée d’honneur.

L’après-midi, de 14h à 18h, profitez également d’animations

– Atelier ludique en famille proposée par Manon Beaumont, illustratrice jeunesse.

– Démonstration de peinture aquarelle proposée par Anne Hamelin

– Tombola

Entrée gratuite. .

Saint-Ouen-la-Rouërie Rue d’Antrain Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 57 06 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Arts et Culture Val-Couesnon a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne