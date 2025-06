EXPOSITION ARTS ET FÊTES Sainte-Marie-la-Mer 10 juillet 2025 09:00

Pyrénées-Orientales

EXPOSITION ARTS ET FÊTES 68 Avenue des Marendes Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-10 09:00:00

fin : 2025-07-31 13:00:00

2025-07-10

Venez découvrir des expressions artistiques variées et laissez-vous porter par l’émotion que suscite l’art sous toutes ses formes.

68 Avenue des Marendes

Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00

English :

Come and discover a wide range of artistic expressions, and let yourself be carried away by the emotion of art in all its forms.

German :

Entdecken Sie verschiedene künstlerische Ausdrucksformen und lassen Sie sich von den Emotionen, die Kunst in all ihren Formen hervorruft, mitreißen.

Italiano :

Venite a scoprire una vasta gamma di espressioni artistiche e lasciatevi trasportare dall’emozione che l’arte in tutte le sue forme ispira.

Espanol :

Venga a descubrir una amplia gama de expresiones artísticas y déjese llevar por la emoción que inspira el arte en todas sus formas.

