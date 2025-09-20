Exposition « Arts et Hobby » à la ferme des côteaux Ferme des Côteaux Mauges-sur-Loire

Exposition « Arts et Hobby » à la ferme des côteaux

Ferme des Côteaux 25 rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Exposition d’artistes amateurs locaux à Saint-Florent-le-Vieil

L’association « L »Animation Florentaise » vous propose de découvrir, à la Ferme des Côteaux de Saint-Florent-le-Vieil, la 4ème édition de leur exposition d’artistes amateurs « Art & Hobby » .

Plusieurs artistes auront le plaisir de vous faire partager leur passion avec des thèmes et supports différents. .

Ferme des Côteaux 25 rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 20 14 animation.florentaise@orange.fr

English :

Exhibition of local amateur artists at Saint-Florent-le-Vieil

German :

Ausstellung lokaler Amateurkünstler in Saint-Florent-le-Vieil

Italiano :

Mostra di artisti dilettanti locali a Saint-Florent-le-Vieil

Espanol :

Exposición de artistas locales aficionados en Saint-Florent-le-Vieil

