Exposition » Arts et Horizons, S1/E3″ Muséum d’histoire naturelle Saint-Denis

Exposition » Arts et Horizons, S1/E3″ Muséum d’histoire naturelle Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Exposition » Arts et Horizons, S1/E3″ 20 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

L’artiste plasticien Victor Abel revient avec un nouvel épisode d’Arts & horizons. Repoussant les limites conventionnelles de l’art relationnel, il expose au Jardin de l’État 19 œuvres célébrant l’analogie entre l’homme et l’arbre

Muséum d’histoire naturelle 1 Rue Poivre, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262200219 https://www.departement974.fr/museum Ancien palais législatif, bâtiment néoclassique représentatif du style colonial de la première moitié du XIXe siècle à la Réunion. L’édifice se compose du corps principal, édifié en 1834-1835 et, dans son alignement, de deux pavillons latéraux construits au début du XXe siècle.

Victor Abel