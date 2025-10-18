Exposition Arts et lumières de Meschers place de la gare Royan

Exposition Arts et lumières de Meschers

place de la gare Salle VIP cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

2025-10-18

Et si on se faisait une toile ? Avant votre séance de cinéma, venez découvrir les toiles des artistes amateurs et confirmés de l’association ! Le cinéma et la peinture suscitent émotions et discussions ;

place de la gare Salle VIP cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

How about a painting? Come and discover the canvases of the association?s amateur and established artists before your cinema screening! Cinema and painting give rise to emotion and discussion;

German :

Wie wäre es mit einem Gemälde? Entdecken Sie vor Ihrem Kinobesuch die Gemälde der Amateur- und fortgeschrittenen Künstler des Vereins! Kino und Malerei wecken Emotionen und Diskussionen;

Italiano :

Che ne dite di un quadro? Prima della proiezione del cinema, venite a scoprire i dipinti degli artisti amatoriali e affermati dell’associazione! Cinema e pittura sono fonte di emozioni e discussioni;

Espanol :

¿Qué tal un cuadro? Antes de la proyección, venga a descubrir los cuadros de los artistas aficionados y consagrados de la asociación El cine y la pintura suscitan emociones y debates;

L’événement Exposition Arts et lumières de Meschers Royan a été mis à jour le 2025-09-18 par Mairie de Royan