Exposition Arts & peintures Halle Perrey Arc-lès-Gray

Exposition Arts & peintures

Halle Perrey 4 Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

Le Lions Club de Gray vous invite à l’exposition Arts & Peintures qui se déroulera à la Halle Perrey.

Tombola, buvette et petite restauration.

En faveur du Festival en Arc pour financer un spectacle pour les lycéens. .

Halle Perrey 4 Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lions.club@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Arts & peintures Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY