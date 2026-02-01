Exposition Arts & peintures Halle Perrey Arc-lès-Gray
Exposition Arts & peintures
Halle Perrey 4 Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 19:00:00
Le Lions Club de Gray vous invite à l’exposition Arts & Peintures qui se déroulera à la Halle Perrey.
Tombola, buvette et petite restauration.
En faveur du Festival en Arc pour financer un spectacle pour les lycéens. .
Halle Perrey 4 Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lions.club@gmail.com
