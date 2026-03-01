[Exposition] Arts plastiques Chapelle d’Etran Martin-Église

[Exposition] Arts plastiques

Chapelle d’Etran / Rue de l’Ancien Port Martin-Église Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04

L’association des Arts Plastiques de Martin-Église vous invite à découvrir une exposition d’œuvres d’artistes locaux à la chapelle d’Etran, face au centre commercial Leclerc. Peintures, dessins et créations artistiques seront présentés au public lors de deux week-ends d’exposition. Une belle occasion de rencontrer les artistes et de découvrir la richesse de la création locale. .

Chapelle d’Etran / Rue de l’Ancien Port Martin-Église 76370 Seine-Maritime Normandie

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English : [Exposition] Arts plastiques

L’événement [Exposition] Arts plastiques Martin-Église a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie