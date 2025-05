Exposition Arts pluriels 26 – Rue Bruyère Chabeuil, 22 mai 2025 07:00, Chabeuil.

Drôme

Exposition Arts pluriels 26 Rue Bruyère Espace Oroeil Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-22

Dix artistes, d’univers différents, (peinture, sculpture, photo, vitraux, ameublement) créant une expérience visuelle riche et diversifiée qui saura captiver les visiteurs.

Rue Bruyère Espace Oroeil

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 13 38 94 avenuedespeintres26@gmail.com

English :

Ten artists from different worlds (painting, sculpture, photography, stained glass, furniture) create a rich and diverse visual experience that will captivate visitors.

German :

Zehn Künstler aus verschiedenen Welten (Malerei, Skulptur, Fotografie, Glasmalerei, Möbel) schaffen ein reiches und vielfältiges visuelles Erlebnis, das die Besucher in seinen Bann ziehen wird.

Italiano :

Dieci artisti provenienti da mondi diversi (pittura, scultura, fotografia, vetrate, mobili) creano un’esperienza visiva ricca e diversificata che affascinerà i visitatori.

Espanol :

Diez artistas de distintos mundos (pintura, escultura, fotografía, vidrieras, mobiliario) crean una experiencia visual rica y diversa que cautivará a los visitantes.

L’événement Exposition Arts pluriels 26 Chabeuil a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme