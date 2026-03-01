Exposition Arts pluriels 26 Espace Chabrillan Montélimar
Exposition Arts pluriels 26
Espace Chabrillan 127, Rue Pierre Julien Montélimar Drôme
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:30:00
2026-03-21
Le collectif Arts pluriels 26 s’est réuni il y a quelques années. Le concept est de combiner et d’imbriquer différentes approches artistiques tout en gardant l’individualité de chaque artiste.
Espace Chabrillan 127, Rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 38 31 71 avenuedespeintres26@gmail.com
English :
The Arts pluriels 26 collective came together a few years ago. The concept is to combine and interweave different artistic approaches while retaining the individuality of each artist.
