Exposition Arts singuliers Pluriels Route d’Aigre Tusson

Tusson

Exposition Arts singuliers Pluriels

Route d’Aigre Espace muséographique Tusson Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-06-19 2026-09-01

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Route d’Aigre Espace muséographique Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 59 82

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English :

L’événement Exposition Arts singuliers Pluriels Tusson a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente