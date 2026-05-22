Exposition Arts singuliers Pluriels Route d’Aigre Tusson
Exposition Arts singuliers Pluriels Route d’Aigre Tusson vendredi 19 juin 2026.
Tusson
Exposition Arts singuliers Pluriels
Route d’Aigre Espace muséographique Tusson Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-06-19 2026-09-01
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Route d’Aigre Espace muséographique Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 59 82
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English :
L’événement Exposition Arts singuliers Pluriels Tusson a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente