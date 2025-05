Exposition Artstom – L’Octroi Nancy Nancy, 31 mai 2025 14:00, Nancy.

L’association des Artistes Lorrains a été créée en 1892 à Nancy par Charles Gracia. Elle a alors accueilli les plus grands noms de l’Ecole de Nancy Jacques et Louis Majorelle, Emile Friant, Victor Prouvé… Depuis sa création, sa vocation a toujours été de promouvoir l’art, d’encourager et de soutenir les artistes et ainsi, de contribuer à leur rayonnement au niveau régional.

Art’Stom 2025 est la 129ème édition de son salon. Il demeure la plus importante exposition de sculpteurs, de dessinateurs, de peintres, de céramistes et de graveurs de la région Grand Est.

L’exposition accueillera un grand nombre d’artistes plasticiens de la région Grand Est et limitrophes, accompagnés d’artistes reconnus. Cette année, Claude Semelet, artiste plasticienne et commissaire de l’exposition, a invité Gunn 4 Art, sculptrice, Jean-Charles Taillandier, graveur et Jae woo Park, peintre, ainsi que trois artistes » émergents » Laura Pi, Laetitia Bontems et Nabil Ben-Ameur.

Un jury décernera plusieurs prix sur ce salon, pour mettre en lumière les différentes techniques, avec le soutien de la Ville de Nancy, du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de différents partenaires.

Tout au long de ces quinze jours, de nombreuses animations sont organisées.Tout public

English :

The Association des Artistes Lorrains was founded in Nancy in 1892 by Charles Gracia. It welcomed the greatest names of the Ecole de Nancy: Jacques and Louis Majorelle, Emile Friant, Victor Prouvé… Since its creation, its vocation has always been to promote art, encourage and support artists and contribute to their regional influence.

Art’Stom 2025 is the 129th edition of the show. It remains the most important exhibition of sculptors, draughtsmen, painters, ceramists and engravers in the Grand Est region.

The exhibition will feature a large number of visual artists from the Grand Est region and beyond, accompanied by well-known artists. This year, Claude Semelet, visual artist and curator of the exhibition, has invited Gunn 4 Art, sculptor, Jean-Charles Taillandier, engraver and Jae woo Park, painter, as well as three « emerging » artists: Laura Pi, Laetitia Bontems and Nabil Ben-Ameur.

A jury will award several prizes during the show, to highlight the different techniques, with the support of the City of Nancy, the Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle and various partners.

Numerous events will be organized throughout the fortnight.

German :

Die Association des Artistes Lorrains wurde 1892 in Nancy von Charles Gracia gegründet. Damals nahm sie die größten Namen der Ecole de Nancy auf: Jacques und Louis Majorelle, Emile Friant, Victor Prouvé… Seit ihrer Gründung bestand ihre Berufung stets darin, die Kunst zu fördern, Künstler zu ermutigen und zu unterstützen und so zu ihrer Ausstrahlung auf regionaler Ebene beizutragen.

Art’Stom 2025 ist die 129. Ausgabe seiner Ausstellung. Sie ist nach wie vor die wichtigste Ausstellung von Bildhauern, Zeichnern, Malern, Keramikern und Graveuren in der Region Grand Est.

An der Ausstellung nehmen zahlreiche bildende Künstler aus der Region Grand Est und den angrenzenden Gebieten teil, die von anerkannten Künstlern begleitet werden. In diesem Jahr hat die bildende Künstlerin und Kuratorin der Ausstellung, Claude Semelet, die Bildhauerin Gunn 4 Art, den Graveur Jean-Charles Taillandier und den Maler Jae woo Park sowie drei « aufstrebende » Künstler eingeladen: Laura Pi, Laetitia Bontems und Nabil Ben-Ameur.

Eine Jury wird auf dieser Messe mehrere Preise verleihen, um die verschiedenen Techniken zu beleuchten, mit der Unterstützung der Stadt Nancy, des Departementsrats Meurthe-et-Moselle und verschiedener Partner.

Während der gesamten zweiwöchigen Veranstaltung werden zahlreiche Animationen organisiert.

Italiano :

L’Associazione degli artisti lorenesi fu fondata a Nancy nel 1892 da Charles Gracia. All’epoca accoglieva alcuni dei più grandi nomi dell’Ecole de Nancy: Jacques e Louis Majorelle, Emile Friant, Victor Prouvé, ecc. Fin dalla sua creazione, la sua vocazione è sempre stata quella di promuovere l’arte, incoraggiare e sostenere gli artisti e contribuire così alla loro influenza a livello regionale.

Art’Stom 2025 è la 129ª edizione della sua mostra. Rimane la più importante esposizione di scultori, disegnatori, pittori, ceramisti e incisori della regione del Grand Est.

La mostra presenterà un gran numero di artisti visivi della regione del Grand Est e non solo, oltre ad artisti famosi. Quest’anno Claude Semelet, artista visivo e curatore della mostra, ha invitato Gunn 4 Art, scultore, Jean-Charles Taillandier, incisore e Jae woo Park, pittore, oltre a tre artisti emergenti: Laura Pi, Laetitia Bontems e Nabil Ben-Ameur.

Una giuria assegnerà diversi premi durante la mostra, per evidenziare le diverse tecniche coinvolte, con il sostegno della Città di Nancy, del Consiglio Dipartimentale della Meurthe-et-Moselle e di vari partner.

Durante i quindici giorni saranno organizzati numerosi eventi.

Espanol :

La Association des Artistes Lorrains fue fundada en Nancy en 1892 por Charles Gracia. En aquella época, acogió a algunos de los grandes nombres de la Escuela de Nancy: Jacques y Louis Majorelle, Emile Friant, Victor Prouvé, etc. Desde su creación, su vocación ha sido siempre promover el arte, animar y apoyar a los artistas, y contribuir así a su influencia a escala regional.

Art’Stom 2025 es la 129ª edición de su exposición. Sigue siendo la exposición de escultores, dibujantes, pintores, ceramistas y grabadores más importante de la región del Gran Este.

La exposición contará con un gran número de artistas plásticos de la región de Grand Est y de fuera de ella, además de artistas de renombre. Este año, Claude Semelet, artista visual y comisario de la exposición, ha invitado a Gunn 4 Art, escultor, Jean-Charles Taillandier, grabador, y Jae woo Park, pintor, así como a tres artistas emergentes: Laura Pi, Laetitia Bontems y Nabil Ben-Ameur.

Con el apoyo de la ciudad de Nancy, el Consejo Departamental de Meurthe-et-Moselle y diversos socios, un jurado otorgará varios premios en el marco de la exposición, con el fin de poner de relieve las diferentes técnicas.

A lo largo de la quincena se organizarán numerosos actos.

