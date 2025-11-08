Exposition Art’terre du bourg salle de la Dorlière Beauzac

Exposition Art’terre du bourg

salle de la Dorlière Route de Bas Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Expo Art’terre du Bourg. Aquarelle, peinture, céramique, création textile, gravure, photographie, luminaires, décoration porcelaine, tissage, création littéraire, vitrail Tiffany, modelage, sculpture sur pierre, calligraphie, verre et bois

.

salle de la Dorlière Route de Bas Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 54 14

English :

Expo Art’terre du Bourg. Watercolour, painting, ceramics, textile design, engraving, photography, lighting, porcelain decoration, weaving, literary creation, Tiffany stained glass, modelling, stone sculpture, calligraphy, glass and wood

German :

Expo Art’terre du Bourg. Aquarell, Malerei, Keramik, Textilgestaltung, Gravur, Fotografie, Leuchten, Porzellandekoration, Weben, Literaturgestaltung, Tiffany-Glasmalerei, Modellieren, Steinbildhauerei, Kalligraphie, Glas und Holz

Italiano :

Mostra Art’terre du Bourg. Acquerello, pittura, ceramica, design tessile, incisione, fotografia, illuminazione, decorazione di porcellana, tessitura, creazione letteraria, vetrate Tiffany, modellazione, scultura in pietra, calligrafia, vetro e legno..

Espanol :

Exposición Art’terre du Bourg. Acuarela, pintura, cerámica, diseño textil, grabado, fotografía, iluminación, decoración de porcelana, tejido, creación literaria, vidrieras Tiffany, modelado, escultura en piedra, caligrafía, vidrio y madera..

