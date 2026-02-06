Exposition ART’TERRE DU BOURG SITE DU MAZEL Monistrol-sur-Loire

Exposition ART’TERRE DU BOURG

SITE DU MAZEL LA CAPITELLE Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Exposition d’art sculpteurs, céramistes, potiers, peintres, photographes, auteurs, etc.

A la salle de la Capitelle Site du Mazel

Entrée Libre

SITE DU MAZEL LA CAPITELLE Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 54 14 artterredubourg@yahoo.fr

English :

Art exhibition: sculptors, ceramists, potters, painters, photographers, authors, etc.

At the Salle de la Capitelle Site du Mazel

Free admission

L’événement Exposition ART’TERRE DU BOURG Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron