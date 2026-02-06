Exposition ART’TERRE DU BOURG SITE DU MAZEL Monistrol-sur-Loire
Exposition ART’TERRE DU BOURG SITE DU MAZEL Monistrol-sur-Loire samedi 21 février 2026.
Exposition ART’TERRE DU BOURG
SITE DU MAZEL LA CAPITELLE Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Exposition d’art sculpteurs, céramistes, potiers, peintres, photographes, auteurs, etc.
A la salle de la Capitelle Site du Mazel
Entrée Libre
.
SITE DU MAZEL LA CAPITELLE Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 70 54 14 artterredubourg@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Art exhibition: sculptors, ceramists, potters, painters, photographers, authors, etc.
At the Salle de la Capitelle Site du Mazel
Free admission
L’événement Exposition ART’TERRE DU BOURG Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron